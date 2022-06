El Festival Castell Peralada ha presentat aquest dilluns l’estrena de la nova producció d’òpera ‘The fairy queen’ de Henry Purcell que es podrà veure el 22 de juliol. Sota la direcció d’escena de Joan Anton Rechi i la direcció musical de Dani Espasa, la producció compta amb les interpretacions de noms com Xavier Sabata, Ana Quintans, Judit Van Wanroij o Mark Milhofer. La semiòpera barroca de cinc actes s’ha adaptat per l’ocasió en una nova producció que Rechi ha preparat per celebrar el retorn a la normalitat escènica després de la pandèmia. Es tracta d’un exercici teatral on els espectadors podran gaudir d’un homenatge al festival amb la música de Purcell de fons i elements de ‘El somni d’una nit d’estiu’ de William Shakespeare.

En roda de premsa, Rechi ha explicat que l’autor de ‘The fairy queen’ va concebre el treball per ser gaudit després de la comèdia romàntica de Shakespeare ‘El somni d’una nit d’estiu’. Per garantir que els espectadors del festival entenguin la producció sense necessitat d’haver vist el primer treball, Rechi ha preparat una dramatúrgia que planteja els elements indispensables en diferents formats. Això ha fet que per Rechi hagi estat una de les peces “més complicades” que s’ha enfrontat. L’objectiu ha estat fer-la més entenedora i que es mantingui l’essència “màgica” i de fer “volar la imaginació” de Purcell. “És una barreja entre ‘El Somni d’una nit d’estiu’ i de sis persones que van a la recerca d’un autor i de personatges que es passegen perduts pels Jardins”, ha destacat. El director musical Dani Espasa ha coincidit que ha estat un projecte “complex” perquè han hagut d’integrar-hi una seixantena de peces amb “diferents dimensions, instrumentacions i solistes”. “En aquesta peça tenim àrees molt íntimes i un cant acompanyat per trios, dues o la participació d’un cor que en 10 moments més protagonista”, ha explicat Espasa. Pel que fa a Xavier Sabata ha explicat que interpreta un personatge que en realitat en són 3 o 4. “M’han fet 3 o 4 vestits a mida”, ha ironitzat. “És un personatge que no sap si és real o no però fa moure les cordes perquè determinades coses passin”, ha explicat. Sabata ha aplaudit que la producció és una reivindicació de l’energia del festival i que té “tots els ingredients perquè agradi molt”.