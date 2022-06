'Pacifiction' ('Tourment sur les îles'), la nova pel·lícula d'Albert Serra, arribarà als cinemes el 2 de setembre de la mà d'Elastica i Filmin, i a la plataforma uns mesos després. Serra va presentar a finals de maig el seu últim film a la secció oficial a competició del Festival de Cinema de Canes. La pel·lícula, rodada a la Polinèsia Francesa, sorgeix de l'interès per parlar del món «d'avui en dia» però enquadrat «plàsticament en un context de fantasia visual» d'un territori d'ultramar. Com ja és habitual en la seva filmografia, Serra torna a barrejar actors consolidats amb altres no professionals i defensa que hi treballa de la mateixa manera.

Serra entén la seva última pel·lícula com una «continuïtat natural» de la seva filmografia, malgrat que aquesta vegada toca aspectes «molt contemporanis». La cinta se situa en una illa de Tahití, a la Polinèsia Francesa, on viu un representant de l'estat francès. Entre els representats polítics i l'estrat social més baix dels ciutadans, la trama pren el pols d'una població local en la qual pot desfermar-se la ira en qualsevol moment. Pel cineasta, l'argument és un reflex de la societat, uns contrastos d'un món com l'actual en què la separació entre el poble i el poder és «cada vegada més gran». «No volia que la cinta tingués contingut polític des d'un despatx o un nucli urbà, em sembla avorrit i burgès», diu en una entrevista a l'ACN.