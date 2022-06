Calella de Palafrugell escalfa motors per recuperar la cantada d'havaneres aquest dissabte 2 de juliol a la nit. Es farà en el tradicional escenari instal·lat a la platja de Port Bo amb el mar de fons. Aquest concert servirà de tret de sortida de la temporada d'estiu a la Costa Brava.

La cantada d'enguany serà farcida d'aniversaris. El primer és el dels 55 anys que té la cantada d'havaneres. En segon lloc, es farà un homenatge a Josep Bastons, que aquest diumenge 27 de juny va fer 95 anys. Es tracta del compositor de 'Mariner de terra endins' entre d'altres temes.

Josep Bastons s'ha convertit en un referent dins del món de l'havanera. El 1974 va fundar el grup de Peix Fregit conjuntament amb Manel Iglesias i Maria Cervera per poder participar a la cantada de Calella. Amb els anys, Josep Bastons ha estat una figura clau en la renovació del repertori de l'havanera aportant noves composicions al cançoner català del cant de taverna.

A més, en la cantada d'enguany els palafrugellencs Xevi Jonama i Lluís Bofill agafaran el relleu de Mineu Ferrer i Carles Casanovas del grup Port Bo. Ferrer portava 42 anys al grup i Casanovas va entrar el 1988 i seguirà un any més, com a mínim, en la direcció musical.

En la cantada d'enguany acompanyaran als grups de Port Bo i Peix Fregit Arjau i Neus Mar. Es tracta de dues formacions que també tenen una relació molt estreta amb Josep Bastons per acabar d'arrodonir aquest homenatge.

Arjau, a més, commemora els 25 anys de trajectòria i tenen una predilecció per les composicions de Josep Bastons. Aquest dissabte estrenaran 'Quan despunti l'alba' amb lletra de Tòfol Mus. Per la seva banda, la palafrugellenca Neus Mar recuperarà alguns dels temes del disc que va enregistrar ara fa deu anys, 'Vull tornar-te a veure' (2011). Es tracta d'un àlbum on tots els temes són de Josep Bastons.

L'endemà de la cantada, la nit del 3 de juliol, Andrea Motis agafarà el relleu de l'havanera al mateix escenari de la platja de Port Bo. Ho farà dins de la programació del festival Ítaca.