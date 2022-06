La Institució de les Lletres Catalanes ha homenatjat aquests dimarts autors de la literatura catalana que aquest 2022 arriben als 80 o 90 anys per reconèixer la seva trajectòria. Amb una fotografia als jardins del Palau Robert i un dinar, la institució ha posat en relleu l’aportació que han fet els autors al país amb la seva obra, al patrimoni tangible i intangible de la cultura. En l’acte s’ha reconegut el paper d’autors com Margarita Ballester, Joaquim Carbó -l’únic que enguany compleix 90 anys-, Narcís Comadira, Joana Escobedo, Josep Espunyes, Carles-Jordi Guardiola, Salvador Oliva i Dolors Oller.

En declaracions a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Izaskun Arretxe, ha explicat que l’entitat ha volgut fer un homenatge en vida als autors per la seva contribució. “En un moment tant ric com l’actual on hi ha molts autors que publiquen, aquest talent no ve de res. Ve de generacions anteriors”, ha assenyalat. “És un homenatge necessari”, ha conclòs.

Arretxe ha lamentat que com a societat es pugui oblidar el que han aportat els autors més grans. Per això, ha dit que cal recordar qui són però que també hi hagi noves generacions d’escriptors que s’inspirin amb la tasca feta pels seus predecessors.

Joaquim Carbó, l’autor de major edat que ha assistit a l’acte, ha celebrat que sigui l’autor més sènior i ha ironitzat que ha estat acompanyat per “jovenalla”, en referència als altres escriptors de 80 anys. Carbó s’ha mostrat escèptic en les campanyes per fomentar la lectura. “El que interessa és que llegeixin el que escrivim, no que coneguin els autors”, ha apuntat. Carbó ha analitzat que els autors són “anònims” i tenen una repercussió social “mínima”. “S’ha de fer un esforç per treure’ns de l’anonimat”, ha destacat.

La poeta Margarita Ballester ha assegurat que l’acte d’homenatge és un “reconeixement” i que val la pena per reconèixer la tasca de professionals que es troben al final de la vida laboral. “És interessant perquè generalment els homenatges es fan a títol pòstum”, ha aplaudit. També ha celebrat que l’acte suposi un retrobament amb altres escriptors que fa temps que no s’han vist.

El poeta i narrador Josep Espunyes, reconegut amb la Creu de Sant Jordi, ha aprofitat l’acte per aplaudir el reconeixement rebut pel Govern. “És un reconeixement a la feina que he fet durant molts anys. He viscut un temps a Barcelona, a l’Alt Urgell i al Pirineu. He recollit molt llenguatge i part d’una cultura que s’ha perdut”, ha analitzat.

Espunyes també ha apuntat que l’acte d’homenatge serveix per compartir experiències amb altres escriptors de la mateixa generació.