El festival (a)phònica de Banyoles ha tancat la divuitena edició amb una ocupació mitjana del 84% en els espectacles de pagament. Des de divendres i fins diumenge, el certamen va programar una quarantena d’activitats, deu de les quals de pagament. D’aquests, cinc van fer el ple, exhaurint entrades: Manu Chao en acústic, Maria Jaume, Joan Miquel Oliver, Pere Arquillué i Música Nua.

Per altra banda, els organitzadors es mostren «molt satisfets per la bona acollida» de la cita d’aquest any, destacant, per exemple, l’afluència de públic en activitats gratuïtes com el musical de carrer Estop de la companyia local Cor de Teatre.