Uns 300 infants han participat aquest curs en les tretze activitats que ha programat la Petita Casa de Cultura de Girona, el programa d’activitats familiars del centre cultural. A més, també s’han organitzat visites escolars per conèixer com funciona l’orgue de l’auditori Viader, a càrrec de l’organista Josep Maria Escalona, en les quals han participat 113 alumnes.

Per tancar el curs, la Casa de Cultura proposa a les famílies: la primera és demà (19.00), amb l’espectacle Ondina de Les Anxovetes, recomanat per a nens i nenes de 5 a 9 anys, i la segona és un taller amb l’artista Joan Vilajoana. Coincidint amb la mostra col·lectiva del festival Inund’Art, Vilajoana proposa un taller per descobrir les textures i possibilitats que ofereix el paper, amb l’objectiu de crear una obra col·lectiva. L’activitat, recomanada per a infants de 3 a 6 anys, tindrà lloc el 7 de juliol (18.00) i la inscripció és obligatòria.