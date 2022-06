El Festival Nits de Jazz a Platja d'Aro celebra la seva 25a edició recuperant el seu format i escenari habitual a l'espai de Cavall Bernat, a la Platja Gran. Des de divendres i fins al 26 d'agost, oferirà nou concerts gratuïts protagonitzats per artistes com La Vella Dixieland, Jasper Blom, la Liceu Big Band o Barcelona Gospel Messengers.

Els darrers dos estius el festival s'ha mantingut, malgrat la pandèmia, amb adaptacions d'emplaçament (al Palau d'Esports i Congressos i a l'Espai Masia Bas), format (amb aforament limitat i retirada prèvia d'entrades) i reduint el nombre de concerts habituals. Aquest any, però, torna amb l'esperit de sempre, amb propostes gratuïtes, obertes a tothom i arran de mar.

Durant el mes de juliol hi actuarà Mar Vilaseca Quartet (1 de juliol); la Liceu Big Band (8 de juliol) o la Broadway Project Orchestra amb Mone Teruel, veu i Josep Buforn, piano (15 de juliol). També hi ha programat l'espectacle Una mirada a West Side Story (22 de juliol) i el recital de Jasper Blom and His Pupils, amb un dels grans saxofonistes de l'escena europea (29 de juliol).

L'estrena del programa d'agost recau en un clàssic, La Vella Dixieland per celebrar el seu 40è aniversari (5 d'agost) i continuarà amb Dance! de Barcelona Gospel Messengers (12 d'agost); The Lindy Hoppers Band (19 d'agost). Tancarà el cicle el 26 d'agost el recital de Lluís Coloma & His Musical Troupe.