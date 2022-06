Amaia Romero i Rigoberta Bandini llançaran un tema conjunt el pròxim 8 de juliol, segons han confirmant a Efe l'entorn d'aquestes artistes, que aquest dimecres han anticipat en Twitter aquesta col·laboració amb un curiós intercanvi de missatges.

"Avui Paula (Ribó) m'ha dit que un dia també es va sentir incompresa", ha escrit la navarresa en el seu perfil oficial en aquesta xarxa social, declaració que ha trobat rèplica per part de la catalana: "Amaia m'ha dit que un dia va estar bastant perduda".

hoy paula me ha dicho que un día también se sintió incomprendida — amaia (@amaiaromero) 29 de junio de 2022

En un moment òptim de fama i prestigi per a ambdues, serà la primera vegada que aquestes dues compositores i intèrprets treballen juntes en una cançó, de la qual de moment es desconeix el títol.

amaia me ha dicho que un día estuvo bastante perdida — Rigoberta Bandini (@rigobandini) 29 de junio de 2022

Amaia va publicar el mes de maig passat el seu segon disc d'estudi, "Cuando no sé quién soy", que ja incloïa diverses col·laboracions, especialment una molt sonada, "La canción que no quiero cantarte", que la va reunir de nou amb la seva amiga i excompanya a Operación Triunfo Aitana.

Per a aquest treball que va prendre el relleu a "Pero no pasa nada" (2019) va comptar a la producció amb Alizzz, amb el qual prèviament havia compartit el tema "El encuentro", que va ser un dels destacats del debut com a solista d'aquest artista.

Per a Rigoberta Bandini, nom artístic de Paula Ribó, aquest tema succeeix als seus més recents llançaments, el senzill "A todos mis amantes" i "Ay Mamà (Gènesi)", en la qual va mostrar el primer esbós de la cançó del mateix títol amb la qual a punt va estar de convertir-se en la representant espanyola en Eurovisió 2022.

Es desconeix si la nova composició al costat d'Amaia formarà part de l'LP de debut de la també autora d'èxits com "Perra", que, segons va assenyalar a Efe el mes de novembre passat, podria arribar quan finalitzi la seva actual gira d'estiu.