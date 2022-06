Arbúcies acull el Deficitari, un festival de música a contracorrent

Molts recordaran encara el Prat Rodó d’Arbúcies per haver estat l'enclavament del mític PopArb, el cèlebre festival que entre 2005 i 2015 va acollir el bo i millor de l'escena independent catalana. Deu anys després del seu comiat, aquest paratge tornarà a acollir música en directe. Serà el dissabte 9 de juliol amb una nova edició del Deficitari, el festival itinerant de música independent, a contracorrent de l'escena més mediàtica, organitzat pel segell barceloní The Indian Runners que enguany ressuscita després d'un llarg parèntesis.

Amb motiu de la celebració dels deu anys del naixement d'aquesta petita discogràfica centrada a donar impuls a les propostes més independents de Catalunya. Els empordanesos La Ludwig Band i els arbuciencs Remei de ca la Fresca encapçalen un cartell integrat principalment per grups que formen part del catàleg del segell, i que també compta amb les barcelonines Rombo, els osonencs L'Hereu Escampa, el trio de rock olotí-barceloní Estruç o els reusencs Súper Gegant, una de les poques bandes de shoegaze de l'escena musical catalana. També hi seran presents bandes com Filles Europees, la Sentina, Polseguera, Vladivostok i Vàlius.

Els concerts començaran a les 16.30 h i s’allargaran fins a la matinada, però el festival arrencarà ja a les 12 del migdia a l'Hostal Montsoliu del municipi de la Selva amb la xerrada "Música sense dèficit ni marques. Una utopia?". Al llarg de la jornada hi haurà servei de bar i les entrades ja es poden adquirir anticipadament a través del portal Entradium a un preu de 18 euros.

The Indian Runners és el segell de música independent de l’Associació cultural Indian Runners, que promou l’activisme musical, l’autogestió i la igualtat de gènere en l’escena, tal com assenyalen en la descripció del seu web. Al llarg d'aquesta dècada de vida, el segell ha organitzat diversos concerts arreu de Catalunya, ha editat diversos àlbums i ha promogut el suport entre bandes de l'escena independent catalana.