Amb la línia internacional, s’ha recuperat un dels puntals inconfusibles del Festival. Aquest any ens acompanyaran grups d’Argentina, República de Djibouti, Panamà, Tahití, Eslovàquia i Mèxic i participaran a les 'Nits Ésdansa', on es convida al públic a ballar i a experimentar els ritmes de les danses tradicionals del diferents països convidats i també amb l’espectacle 'Danses del món', dissabte 27 i diumenge 28 d’agost, que ja és un habitual del festival. Tancarà la participació internacional un 'Vespre de Tango!' amb el Gran Ballet Argentino, el divendres 26 d’agost a la Plaça Major.

Pel que fa a les propostes de nova creació enguany es recupera 'Pyrene 430 d’Amaiur Luluaga', Clàudia Gomez, Iñaki Plaza i Alex Lopez, que va ser la única proposta que no es va poder veure l’any passat degut a la pluja, i es presenta 'Tradere' de Laia Santanach i 'Movimiento Involuntario' de Lara Brown.

Pla d'impuls de la dansa d'arrel

Un dels 'itineraris' de la programació està directament relacionat amb el Pla d’impuls a la dansa d’arrel, amb espectacles que reben suport a nivell de mentoratge artístic. Ésdansa, juntament amb la Direcció General de Cultura Popular, la Fira de la Mediterrània i altres agents culturals presenten 'El cos que ens fa' de l’Esbart Sant Cugat i Fiblades, primer espectacle de La Llançadora, xarxa de dansa d’arrel de la Catalunya Central. També amb el suport del Pla d'impuls, el festival posa el focus en l’itinerari Dansa i Paisatge amb l’espectacle 'Fora N9U' de l’Esbart Sant Martí.

També per a potenciar aquesta línia, el festival inicia una nova activitat a l’aire lliure, amb 'L’Aplec', una proposta que mescla el menjar i la sonoritat i moviment d’una de les companyies internacionals en un espai natural que l’espectador descobrirà aquell mateix dia. De la mateixa manera, es podrà tornar a gaudir en el seu format inicial la Festa al Parc, omplint de música i ball el Parc de Pedra Tosca, on tothom qui vulgui podrà descobrir danses tradicionals d’arreu del món en un entorn únic.

La Filomena se’n va al mercat amb els Ministrils del Raval, és la proposta familiar del festival, un espectacle en que música i dansa tradicional i alimentació van de bracet. Ja per acabar amb la programació del festival, les nits de concert és una de incorporacions que la pandèmia ha aportat al festival i la direcció ha valorat positivament i l’ha incorporat en les línies de treball. Aquest any, el concert tindrà lloc dissabte 27 d’agost a la Plaça Major amb el grup Fenya Rai! amb una proposta que revisa els temes de la tradició popular passats pel sedàs rítmic i harmònic d'estils variats.

Divulgació i formació

El festival farà també divulgació de la dansa d'arrel, amb especial atenció a l'obra de Manuel Cubeles, la projecció del Documental 'Arrel', una xerrada sobre l'Obra del Cançoner Popular, i també el documental 'Cor de Vellut'.

En la part formativa del festival, el Campus Ésdansa’T recupera també el seu format pre-pandèmic. El Petit Ésdansa’T proposa un conjunt de càpsules sota el nom “Descobrim” que acompanya els infants a fer un recorregut i a conèixer els elements principals més icònics de Catalunya i de les cultures i països que es poden viure i gaudir a Ésdansa 2022.

Així mateix, Esdansa’T, els tallers de dansa tradicional per a adults, comptarà amb 30 tallers per aprendre danses tradicionals d’aquí i d’arreu i per experimentar amb diferents eines i tècniques per ballar.