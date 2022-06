El Festival Castell de Peralada arrenca la setmana que ve amb dansa de la mà de la companyia bavaresa Bayerisches Staatsballet i amb un doble programa format per cinc peces. El director artístic de Bayerisches Staatsballet, Laurent Hilaire, presentarà el doble programa ‘Camins i Horitzons’ i ‘Els colors de l`ànima’ el 8 i 9 de juliol. Hilaire ha destacat la importància de la proposta musical del doble programa que combina compositors clàssics com Igor Stravinsky, Serguei Rakhmàninov i Modest Mussorgski, amb altres compositors més moderns com per exemple Ori Lichtik.

Oriol Aguilà, director artístic del Festival de Perlada: “No ens imaginem començar el festival sense que sigui la dansa qui porti el cor de Peralada. La dansa és l’ànima de Peralada i l’òpera també, però per inaugurar només en tenim una, que és la dansa”.

Hilaire ha remarcat que presentaran a Peralada dos programes diferents en una vetllada mixta amb coreògrafs i peces de repertori diverses. La companyia oferirà una doble actuació a l'auditori del certamen les nits del 8 i 9 de juliol.

La primera, del 8 de juliol, ‘Camins i horitzons’ està formada per les peces ‘Capriccio for piano and orchestra’ amb la coreografia de George Balanchine i la música d'Igor Stravinsky, que Hilaire ha definit com “un clàssic”; 'With a Chance of Rain', un expansiu ballet de Liam Scarlett que tracta la relació existent entre la música i la dansa a través dels preludis per a piano de Serguei Rakhmàninov; 'Bedroom Folk' de Sharon Eyal amb la música electrònica d'Ori Lichtik, on ens parla sobre la compulsió de formar part d'una identitat grupal i sobre la pèrdua de la individualitat a través d'una coreografia farcida d'abstracció dels moviments.

El segon programa, ‘Colors vibrants’ està formada per les peces ‘Affairs of the heart’ amb la coreografia de David Dawson i música de Marjan Mozetich, “una peça que parla de la relació entre les persones”; ‘Pictures at an exhibition’, de l’ucrainà Alexei Ratmansky amb la música de Modest Mussorgski, que s’inspira en una obra de Kandinsky. El programa acabarà de nou amb la representació de ‘Capriccio for piano and orchestra’.

En aquest context, Hilaire ha explicat que la proposta musical del doble programa és important perquè combina compositors com Igor Stravinsky, Serguei Rakhmàninov i Modest Mussorgski, amb altres compositors més moderns com per exemple Ori Lichtik i associar la música amb la coreografia.

Rússia

Pel que fa la guerra d’Ucraïna i com afecta a les companyies russes, ha dit que des d’un punt de vista pragmàtic els coreògrafs europeus internacionals marxen. “El perill a Rússia és tornar a un repertori més restringit centrat en Rússia i amb obres russes i hi haurà menys diversitat. La proposta pel públic serà més restringida perquè públic i ballarins sempre aprenen i evolucionen paral·lelament”.

Hilaire ha recordat que va renunciar al Ballet Stanislavsky l’any 2022 per raons polítiques. “Com a ciutadà, pels valors de democràcia i llibertat d’expressió, estava en un lloc que fes el que fes seria polític”, ha apuntat. Ha lamentat que ara no es pot condemnar els artistes russos que no es manifesten i, ha lamentat, hi ha fins i tot qui condemna compositors clàssics russos per vetar-los. “Això no és correcte”.

Companyia

El Bayerisches Staatsballett es va fundar com a departament independent de la Bayerische Staatsoper a instàncies de Konstanze Vernon durant la temporada 1990-91. Després de ser-ne la directora, Ivan Liška es va encarregar de dirigir la companyia entre els anys 1998 i 2016. L’agost del 2016, el va succeir Igor Zelensky, que ha liderat la companyia fins a l’abril del 2022. El maig del 2022 Laurent Hilaire va ser nomenat director del Bayerisches Staatsballett. Cultiva un repertori que inclou obres de Ray Barra, John Cranko, Mats Ek, Jiří Kylián, John Neumeier, Hans van Manen i Peter Wright, Zelensky va involucrar una sèrie de coreògrafs les obres dels quals encara no s’havien vist a Munic, entre els quals hi ha David Dawson, Sharon Eyal, Marco Goecke, Andrey Kaydanovskiy, Wayne McGregor, Liam Scarlett, Christian Spuck o Christopher Wheeldon. Amb la sèrie ‘Today is Tomorrow’, Zelensky ha inclòs un format al repertori que presenta noves creacions avantguardistes de generacions més joves. El programa de la companyia es veu complementat per actes per a infants i adolescents, el compromís amb institucions i interpretacions de convidats internacionals.

Hilaire ha admès que li agradaria deixar com a marca “la reputació d’una companyia, fer evolucionar les coses i alimentar d’una forma humil el món de la cultura. A títol personal”, ha afegit, “res, perquè el meu ego com a ballarí ja va quedar satisfet”.