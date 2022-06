Els cinemes Albèniz de Girona han tancat sense cap avís previ, posant punt final a 99 anys d'història de la manera més trista. Ahir es van fer les últimes projeccions. Aquesta tarda les sales ja no han obert, les cartelleres estan desmantellades i el públic que hi va arribant se'n torna. Un trist cartell explicatiu serveix de comiat: «La família dels cinemes Albèniz vol donar les gràcies a tots els clients i amics que ens han acompanyat durant gairebé 24 anys. Sense tots vosaltres no hauria estat possible. Moltes gràcies». Els 24 anys fan referència a la inauguració de l'actual multicine de 10 sales l'octubre de 1998 després que s'enderroqués l'antic Teatre Albèniz.