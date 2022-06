El festival d’estiu més antic de Catalunya

El degà dels festivals d’estiu a Catalunya va néixer l’any 1958 com un cicle de concerts al voltant del monestir i la Porta Ferrada que li dona nom. Alguns anys no es va celebrar -per això encara ara l’edició número 60-, però Mallol destaca que la iniciativa, impulsada per l’Ajuntament de l’època, l’associació turística i amants de la cultura, va ser «pionera» en aportar «un valor afegit al sol i la platja, lligant turisme i cultura». Aquells primers recitals eren bàsicament de música clàssica i tradicional catalana, «una línia de programació que encara mantenim ara», diu.

A principis dels 80, la gestió passa a mans de les Joventuts Musicals de Sant Feliu i és, coincidint amb el 25è aniversari que el certamen s’obre a altres estils musicals més enllà de la clàssica, com ara el jazz, i també s’estén per Sant Feliu, amb actuacions gratuïtes en diversos espais «per començar a convertir-se en el festival de ciutat que és ara». Posteriorment, l’ajuntament va tornar a assumir l’organització fins que, «per deixar enrere els tempos de l’administració», que no casen fàcilment amb la gestió de grans esdeveniments, es va optar per externalitzar la gestió, primer un any amb la saltenca Bitò Produccions i posteriorment amb The Project, que ha guanyat els dos darrers concursos públics i té contracte fins al 2024. «Això ens ha donat agilitat per fer contractacions de grans artistes i, a més, ens permet guanyar estabilitat i treballar a llarg termini, perquè ja sabem la base del pressupost pels pròxims anys», diu Mallol, que ja prepara les dues pròximes edicions. En els darrers anys, el festival ha anat diversificant la seva oferta, afegint la dansa o les arts escèniques a la programació musical, per esdevenir un dels certàmens més «eclèctics» de la Costa Brava.