Porta Ferrada: seixanta edicions i en plena forma

Una cinquantena de propostes, com ara l’única actuació d’Iggy Pop a Catalunya aquest estiu, i dos escenaris funcionant de forma simultània són la punta de llança de la pròxima edició del festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, que arrenca dissabte. Amb més de 27.000 entrades venudes i concerts esgotats com el de comiat de Joan Manuel Serrat, el festival més veterà del país comença amb la brasilera Marisa Monte les celebracions del seixantè aniversari, que allargarà fins al 2024.

«Per la magnitud del festival, ens hem plantejat celebrar els 60 anys en tres anys. Això ens permet desplegar un discurs artístic que lliga amb tota la nostra història i, de rebot, recuperar els dos anys de la pandèmia, que hem fet festival amb molt d’èxit de públic, però amb programacions que no tenien ben bé el segell de Porta Ferrada», assegura el director del certamen, Albert Mallol.

Així, artistes com Jamie Cullum, La Fura dels Baus, Leon Bridges o Manolo García conformen enguany un cartell «amb molts punts de connexió amb la història», detalla Mallol. Entre les línies de la programació d’enguany hi ha, per exemple, un apartat dedicat a homenatjar grans trajectòries, com les de Simple Minds o Iggy Pop, que s’afegiran a la llista d’estrelles internacionals que han passat pels escenaris guixolencs en aquestes dècades, com Patti Smith, Lou Reed o Joe Cocker.

Repetiran visita vells amics de Sant Feliu, com Cullum, Estopa, Manolo García o Serrat i el festival consolida la seva aposta pel jazz, amb mites vivents com Herbie Hancok; la dansa i els concerts de petit format vora el monestir, on va començar tot ara fa 64 anys.

El d’aquest any, explica Mallol, serà un festival «molt ambiciós», amb més de dos milions d’euros de pressupost i un «esforç molt important de producció, organització i infraestructura», ja que fins al 21 d’agost farà funcionar alhora dos escenaris. Seran el Guíxols Arena, amb capacitat per entre 2.500 i 6.000 persones, i l’Espai Port, amb 1.200 places. «Els dos escenaris ja estaven previstos abans de la pandèmia, però no ha sigut fins ara que ho hem pogut desenvolupar del tot», diu. A aquests dos grans recintes cal sumar-hi altres espais on es desplegaran els cicles KM0, Música als Puestos o Delicatessen.

A més, el festival enceta enguany un projecte de residència de tres anys amb Carlus Padrissa, de la Fura dels Baus, que protagonitzaran l’espectacle commemoratiu del 60è aniversari, Pastoral for the planet.