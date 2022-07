El Museu del Cinema de Girona homenatja els cinemes Albèniz, que van tancar aquest dijous de forma sobtada, mostrant alguns dels elements que conserva dels gairebé cent anys de vida que la sala hauria fet l'abril que ve.

D'entre tots aquests testimonis de la història de la sala, destaca el projector de l'antic Teatre Cinema Albéniz. Va funcionar entre les dècades de 1920 i 1970 i va ser donat al Museu d'Història de Girona pels seus propietaris d'aleshores, la família Regàs, l'any 1987. Des del 2010, aquest projector s'exposa a l'exposició permanent del Museu del Cinema.

Aquest és un projector al qual se li han modificat i afegit alguns elements al llarg de la seva vida, una pràctica comuna en els projectors de cinema d'aquesta època. La part original del projector és de la dècada de 1920 i correspon al sistema d'arrossegament de la pel·lícula, les bobines i el peu. És de l'empresa ERKO de Berlín, especialitzada en la fabricació de grans projectors per a sales de cinema. Posteriorment, amb l'arribada del cinema sonor, s'hi va afegir un mecanisme de l'empresa catalana SuperSond per a llegir la banda sonora que incorporaven totes les pel·lícules a partir de finals de la dècada de 1920. Finalment, la llanterna o sistema d'il·luminació original també va ser substituït per un de més gran i potent de l'empresa catalana OSSA.

Per altra banda, el Museu conserva 59 programes de mà dels milers que es devien distribuir entre el públic del cinema. Els programes de mà eren fulletons publicitaris que en una cara reproduïen el cartell de la pel·lícula i al revers les dates de projecció, horaris i informació rellevant que havia de convèncer a l'espectador d'anar-la a veure.

El més antic, de març 1931, correspon a un programa encapçalat per la pel·lícula Ladrón de Amor, del que es destaca que serà totalment sonor i cantat en espanyol. Destaquen també el d'El collar de la reina, de l'1 de gener de 1934, on s'anuncia la projecció d'imatges de l'enterrament de Francesc Macià. I els de l'època de la Guerra Civil, quan la sala va ser col·lectivitzada per la C.N.T., com el que publicita El infierno negro, de Michael Curtiz amb Paul Muni, que el año pasado el Gobierno Español la hizo retirar del mercado por ser demasiado social.