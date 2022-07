Cinc mil euros. Aquesta és la xifra de la beca que dona per segon any consecutiu la Societat d’Artistes, Intèrprets o Executants de l’Estat Espanyol (AIE) a l’alumnat de música tradicional del Conservatori de Girona que treguin, com a mínim, una qualificació final de 8 punts sobre 10. Poden optar per aquesta beca els estudiants de tible, tenora, fiscorn, flabiol i tamborí. Encara que l’import total del les beques és de 5.000 euros, aquests queden repartits en un import màxim per beca de 1.250€.