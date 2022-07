Una exposició de l’artista Quim Domene dedicada al llibre i les obres de Gloria Muñoz sobre el concepte de jardí enceten avui les exposicions d’estiu al castell de Calonge.

L’olotí Quim Domene porta al casell calongí Conversa amb la meva llibreria, una exposició que juga amb els llibres i les paraules, coincidint amb el projecte Calonge, poble de llibres, que ha suposat l’arribada al municipi de set llibreries. La mostra s’estructura en quatre grans eixos temàtics: Words. Paraules, Planeta K, The Wall. Mots al Mur i Fem Llum al Magatzem dels Llibres.

Per la seva banda, Gloria Muñoz presenta una selecció de pintures en què el protagonista és el jardí, Jardins, realitat abstracta realitat natural. Per Muñoz «el jardí és un créixer constant, sempre està en moviment. Sense parar, sota els efectes del vent del sol i de les peripècies imprevisibles de la vida, va modificant el seu rostre. Igual que vostè i jo. És aquest flux de vida ininterromput que els savis xinesos anomenaven el Tao. Tot és al Tao, afirmaven, i intentar allunyar-se’n no és més que una font de desgràcies».

En total es podran veure a Calonge una quarantena de pintures d’aquesta artista instal·lada a Peralada i que ha exposat a ciutats com Nova York o Londres.

Un cop acabades aquestes exposicions, la proposta d’art del castell de Calonge seguirà a partir del 6 d’agost amb les obres d’Assumpció Mateu i Pep Camps.