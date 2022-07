Com si fos una mena de Stay Homas però en dominicà, Frank Reyes s’està convertint en un habitual de les comarques gironines, on ja va estar present abans de la pandèmia i aquest estiu ja ha actuat a Blanes i a Girona, on a la matinada de divendres va demostrar que està en plena forma amb més de 30 anys de carrera a la butxaca.

Curiosament, l’anomenat Príncep de la batxata va començar l’actuació en una discoteca Euphoria plena a vessar amb dos merengues, com si volgués demostrar que la nit seria eclèctica i mogudeta. El públic, entregat des del principi, va rebre el missatge i va ballar amb ganes seguint el ritme d’una competent banda que acompanyava l’artista. En la primera pausa, Reyes es va dirigir al públic per agrair-los la seva presència, per després passar a anomenar els països de procedència dels assistents, que van ser rebuts amb aplaudiments fins arribar a «Hondures», que va deixar per al final perquè algú li devia dir amb bon criteri que la comunitat d’aquest país és molt nombrosa a la província, moment en què gairebé s’enfonsa la discoteca, amb nombrosos crits d’«Hondures, Hondures» del públic com si es tractés d’un partit de futbol. Arribat el temps de la batxata, l’artista dominicà va començar a desplegar el seu reeixit repertori, combinant èxits de sempre com 24 horas o Por el alcohol, amb temes més recents com Decidí, Payasos o Mujer de las mil batallas. Reyes, gran dominador de l’escenari i els temps i amb una veu envejable, va deixar l’artilleria pesada per al final del concert, amb himnes de la batxata com Amor desperdiciado, Nada de nada, Princesa o Amor a distancia.