El paradís del cinema flaqueja

Fa 25 anys, quan encara streaming o Netflix eren paraules buides i desconegudes, Girona va pujar al tren del «boom» que vivia el sector de l’exhibició cinematogràfica a tot l’Estat. «La capital dels cinemes», titulava aquest mateix diari un reportatge al Dominical l’octubre de 1998, on s’explicava que de les 11 sales que hi havia el primer semestre de 1997, es passaria en molt poc temps a més d’una trentena en un procés que canviaria radicalment el mapa cinematogràfic. Aquella bombolla ha fet figa definitivament. El tancament clandestí dels Albèniz dimecres passat ho certifica. Girona, que n’havia arribat a tenir 34, torna a tenir només 12 pantalles de cinema. Un retrocés de dues dècades i mitja.

Ens situem al maig de 1997. La ciutat té 11 pantalles: Albèniz, Coliseu, Catalunya (3), Modern (2), Plaça (3) i Ultònia, i es prepara per una sacsejada que li farà multiplicar el número de sales en poc més d’un any. A finals del 97 s’inaugura el primer gran complex de Girona, els Lauren, al Mas Xirgu (9 pantalles), i l’antic Teatre Albèniz, ja està enderrocat per construir-ni un altre amb 10 pantalles més, que s’obre l’11 d’octubre de 1998. L’històric Coliseu, mentretant, es parteix en dues sales més, però l’aventura amb prou feines dura més d’un any i ara el local és una pizzeria. L’únic fracàs, entre tanta eufòria, perquè el desembre de 2000 la família Agustí obria a Sant Ponç els Óscar (avui Ocine) un complex amb 11 pantalles més, mentre tancaven els Catalunya i, el 2003, l’Ultònia. També és del 2000 el Truffaut, a l’antiga sala B del Modern, gestionat pel Col·lectiu de Crítics, ara en un edifici municipal que ja ha acabat la primera fase de reforma, ultima l’obertura d’una segona sala pel projecte, i prepara la reconstrucció del que queda de la A.

La remodelació del sector era un fet. Les sales més antigues havien quedat enrere, substituïdes per moderns multicines, el públic responia i es lligaven els gossos amb llonganisses. Tant que encara van arribar un parell de nous projectes, la reobertura dels Plaça com a apèndix de l’Albèniz (3 sales més), i un altre gran complex, no a Girona, sinó a Salt, aprofitant l’estrena de l’Espai Gironès, que per proximitat també s’ha d’incloure en aquest fenomen. Els Cinebox (10 sales) van inaugurar el setembre de 2005. Aleshores entre Girona i Salt hi havia 44 pantalles de cinema, avui reduïdes a 22 entre els dos municipis, i a només 12 si únicament es compta la capital. Aquest punt àlgid va durar un parell d’anys, fins que el 14 de juny de 2007 van tancar els Lauren, quan eren a punt de celebrar la primera dècada.

El sector es va estabilitzar. No es van plantejar noves obertures ni tancaments fins que la pandèmia va tornar-ho a sacsejar tot el març de 2020. El confinament va tenir els cinemes tancats uns mesos i quan va arribar el permís per reobrir no tots el van aprofitar. Els Albèniz ja trontollaven. Primer va reobrir el Plaça, i més tard, el setembre passat, les sales de Jordi de Sant Jordi van abaixar de nou la persiana per reobrir el complex de Reial de Fontclara. Per acabar tancant definitivament fa quatre dies. Girona perdia 13 sales en menys d’un any, amb l’únic consol de recuperar el Truffaut a la seva casa històrica, el Modern, després de la reforma. El primer any de la reobertura es celebrava tot just ahir.

El paradís dels cinemes, la capital amb més butaques per número d’habitant, ha fet figa, tot i que el fenomen, com el «boom» de fa un quart de segle, és comú a tot Espanya. El cinema està en crisi i la davallada dels espectadors, que ja era evident abans del coronavirus, s’ha agreujat encara més a partir de la pandèmia. Les sales van recaptar el 2021 250 milions d’euros, ni la meitat de 2019. Els hàbits de consum han canviat i les plataformes en streaming, moltes impulsades per la pròpia indústria del cinema, ho han rematat. Perquè l’exclusivitat de les sales ha saltat pels aires. Si abans un títol trigava un any a estar disponible en video o DVD, ara tothom sap que podrà veure l’última estrena de Warner o Disney des de casa com a molt tard 45 dies després de la seva estrena. I això si aquesta no es fa directament a la plataforma, com ha passat amb films com Luca.

A la província de Girona avui hi ha una setantena de pantalles. A les12 de Girona i a les 10 de Salt cal afegir-hi les dels Ocine de Blanes i Platja d’Aro (10 i 8), les dels cines Figueres i Olot (8 i 8), les tres de l’Arinco de Palamós i les 5 dels cinemes Roses. A més hi ha programació estable, el cap de setmana, a Torroella, Ripoll, Begur, Palafrugell, Camprodon, Puigcerdà, i ara a l’estiu, Tossa.