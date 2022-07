La cantant Alba Farelo, coneguda artísticament com a Bad Gyal, la pionera en l’adaptació del lèxic urbà al català, va actuar dissabte en el marc de la segona edició del Girona Music Festival. La diva del dancehall, el trap i el reggaeton va cantar sobre un escenari forrat d’or, acompanyada per quatre ballerins, va començar amb Blin Blin i amb els seus moviments sensuals i els «twerking» va fer embogir als seus fans, totalment entregats durant tot l’espectacle. Els temes de dembow com La Prendo deixen lletres d’una artista empoderada que recorda que «la nena de Barcelona que bajó en dembow; Yo no soy ladrona y me robo el show». I és que, Bad Gyal porta un estiu amb molts concerts, el 8 de juliol tocarà a Tarragona.