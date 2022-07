La Fundació «La Caixa» organitza un nou taller d’estiu impartit per artistes locals amb l’aigua com a punt de partida. Aquesta proposta s’adreça a famílies amb nens i nenes a partir de 5 anys, i té com a objectiu experimentar processos creatius prenent com a base un element tan divers com l’aigua, amb dinàmiques que afavoreixen la participació, la diversió i l’aprenentatge. D’aquesta manera, CaixaForum Girona presenta l’artista Irena Visa, que oferirà el taller «La màgia de trobar aigua» el dia 6 de juliol. Aquesta artista, resident del Centre d’Arts Santa Mònica de Barcelona, mostrarà als més petits i les seves famílies com pensar, crear i documentar senzills artefactes que ajudaran a fer coses que podrien semblar inimaginables.

Els treballs de Visa s’han pogut veure a la Fundació Miró, a l’Espai Bòlit, a la Galeria dels Àngels i al Festival Grec, entre d’altres. Ha rebut beques de creació de Sala d’Art Jove i de la Fundació Guasch Coranty.