El festival Ítaca ha tancat la seva desena edició amb 17.000 espectadors en els concerts de pagament, la xifra més gran de tota la història del certamen musical. L'augment bé de la consolidació del concert que fan a l'Estartit (Baix Empordà) coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Es tracta de l'esdeveniment més multitudinari de la Costa Brava durant la nit més curta de l'any. Per contra, els organitzadors asseguren que hi ha un descens en els assistents a d'altres concerts repartits per diferents municipis de l'Empordà. El director de l'Ítaca ha mostrat la seva preocupació per omplir els concerts de petit i mitjà format després de la pandèmia.

L'Ítaca ha venut 17.241 entrades pels concerts de pagament d'aquest 2022. A aquests espectadors cal sumar-hi uns 10.000 assistents més en activitats gratuïtes i uns altres 8.000 que van veure l'espectacle de drons que el públic podia veure des de l'Estartit, Palafrugell i l'Escala. Amb aquesta proposta, l'Ítaca és el primer festival que programa espectacles on es combina l'art i la tecnologia. De cara a les properes edicions, els organitzadors han assegurat que mantindran el format de concerts de Sant Joan a l'Estartit i es combinarà amb propostes de petit format amb artistes emergents i consolidats en diversos escenaris en espais bonics de l'Empordà. Els espectadors que han anat en algun dels concerts provenien de 491 poblacions catalanes o espanyoles. La majoria d'ells provenien de les comarques de Barcelona (un 54%), seguit del públic gironí (41,57%). Pel que fa al públic que va anar als concerts de Sant Joan, aproximadament el 70% es va quedar a dormir a l'Estartit i un 10% més ho va fer en municipis propers de l'Empordà. Això implica un important impacte econòmic pels negocis de la zona. A més, l'audiència potencial de les notícies que van publicar els mitjans sobre el festival en la versió de Sant Joan és de 160 milions de persones, entre lectors de premsa digital i en paper, oients de ràdio i espectadors de la televisió.