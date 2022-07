Mor als 97 anys Peter Brook, el gran renovador del teatre europeu

El director de teatre Peter Brook, un veritable mestre i llegenda dels escenaris del segle XX i XXI, va morir aquest dissabte als 97 anys, segons va avançar el diari francès Le Monde. Brook, considerat el gran renovador del teatre europeu, i creador d’espectacles emblemàtics com la seva revisió del Mahabharata, ha estat l’artista internacional més prese nt a Temporada Alta: fins a nou vegades s’hi van pogutveure espetacles seus, segons consta al web del festival teatral gironí.

Nascut a Londres l’any 1925, fill d’emigrants jueus procedents de Letònia, Brook es va instal·lar el 1974 a París on va viure la major part de la seva vida i on va recuperar un antic teatre per a convertir-lo en un dels escenaris més capdavanters de la capital francesa, el Teatre Bouffes du Nord. Allà va poder posar en pràctica la síntesi de les seves recerques escèniques, en obres com Una flauta encantada, basada en la creació de Mozart.

Brook era conegut com «l’enfant terrible» del teatre, per la seva capacitat d’aliar les últimes innovacions i l’institucional amb el teatre comercial. Va aprendre dels millors, especialment al seu pas per Nova York, on va portar als escenaris La gata sobre la teulada de zinc, de Tennessee Williams, però també creacions d’Arthur Miller o Jean Genet. Va ser sobretot la seva creació i direcció de Titus Andronicus a la Royal Shakespeare Company la que va marcar un abans i un després en la seva carrera i en les pròpies arts escèniques on va imposar una nova visió de l’obra de l’autor anglès més reconegut.

Fa tan sols un any, Brook va venir a Barcelona per estrena Tempest Project a la capital catalana, una revisió de l’última obra de Shakespeare. «Mai pots dir davant una peça d’immensa qualitat com són les de Shakespeare: ‘Ah, ho he trobat!’ És estúpid que algú digui haver vist la interpretació d’un Hamlet perfecte. Qui cregui haver dit l’última paraula sobre la interpretació d’una obra no sols és un idiota, sinó un feixista i un criminal. Un ha de ser respectuós amb el desconegut», va afirmar Brook durant la presentació d’aquell projecte.