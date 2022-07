El Museu de la Mediterrània acull la darrera exposició de Ferrés Duran

El Museu de la Mediterrània va inaugurar aquest dissabte passat l’exposició «–o̅o̅–» d’Enric Farrés Duran, en el marc del cicle d’art contemporani de l’Espai Montgrí Desplaçaments. La mostra es podrà visitar de manera gratuïta fins al 5 de setembre de 2022.

La proposta d’Enric Farrés Duran, «Ressonàncies contemporànies», centra la seva atenció en els elements i els continguts a través dels quals es dona forma a al relat de la col·lecció permanent del Museu de la Mediterrània. L’exposició, que es desplega a través d’una escultura i una intervenció a l’Espai Montgrí, s’expandeix també a la mateixa col·lecció permanent del museu, mitjançant la modificació d’un vídeo que exemplifica com es feia foc en època prehistòrica, i a la cova del Cau del Duc, amb l’acció To, ritme i timbre: Atra Reenactment 300.000 anys.

«El símbol –o̅o̅– és impronunciable, no sabem ni com es diu ni què significa. Tampoc sabem com parlaven les persones que vivien al Cau del Duc fa tres-cents mil anys ni si portaven perruca. L’escriptor Anthony Burgess es va inventar un argot específic que utilitzaven un grup d’amics amants de la ultraviolència i Beethoven a La Naranja Mecánica i també es va inventar la manera de xerrar de les tribus –algunes caníbals– de En busca del fuego. Hiperrealisme ficcional a través del guió cinematogràfic, sons guturals prelingüístics on el to, el ritme i el timbre construeixen el sentit, com a l’òpera. La il·lusió de conèixer el codi a força d’anar repetint allò que ja coneixem», apunta l’autor, que es defineix com un «narrador d’històries».

Enric Farrés Duran (Palafrugell, 1983) és Graduat en Arts i Disseny per l’Escola Massana, Llicenciat en Filosofia i Màster en Producció i Investigació Artística per la Universitat de Barcelona.