La dotzena edició del festival de Cervià de Ter estarà dedicada a la música catalana. La cita, impulsada per l'associació Amics de Cervià Antic, l'ajuntament i Ibercamera, se celebrarà el 3 i 4 de setembre a l'església de Santa Maria de Cervià de Ter.

El primer concert, dissabte 3 a les 9 del vespre, estarà centrat en el repertori per a guitarra i estarà protagonitzat per Anna Vidovic, considerada per molts la millor guitarrista del món. L'intèrpret tocarà un programa amb peces de Bach, Albéniz, Tàrrega o Barrios Mangore, entre altres compositors.

El segon recital comptarà de nou amb el Cor Madrigal, que interpretarà un programa dedicat a la cançó popular catalana. Diumenge 4 a les 8 del vespre, la formació durà a Cervià un repertori amb cançons de Lluís Maria Millet, Enric morera, Eduard Toldrà o Manuel Oltra.

Les entrades estan a la venda al web d'Ibercamera.