Renaldo & Clara, Quimi Portet, Inspira i Guineu seran els protagonistes de la tretzena edició del Ressupó de Celrà, que arrenca el dia 7 i s’allargarà tots els dijous del mes de juliol.

El tret de sortida el cicle davant la Fàbrica de Celrà impulsat per Brave Coast el donarà Renaldo & Clara, el projecte liderat per Clara Viñals. Com a preludi, hi actuarà la violinista i productora de música electrònica Núria Garcia.

El 14 serà el torn de Quimi Portet, i posteriorment hi haurà una sessió de Brave Coast DJs.

Una de les joves promeses de la música gironina, Nicole Brown, i Guineu seran les artistes del dia 21 i tancaran el Ressupó d’aquest any el 28 Ani in the hall i Inspira, que ha publicat nou disc després d’un parèntesi de set anys.

L’accés a tots els concerts és lliure.