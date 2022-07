L’humor irreverent i sense filtres de La Sotana va passar amb nota el seu gran show al Salat, el festival d’humor del Porta Ferrada. No era la primera vegada que la Sotana gravava el programa amb públic en un teatre, ni la seva estrena en un festival d’humor, però actuar, com bé van recordar ells mateixos, per l’escenari per on han passat artistes com Ricky Martin, pot arribar a imposar. Però si l’escenari els imposava respecte, no es va notar gens durant el seu espectacle. L’Andreu, en Joel, en Magí i en Manel van brillar amb la seva naturalitat, davant un públic entregat que sabia molt bé el que venia a veure: futbol, Barça i humor. Sense més espectacle que ells 4 asseguts a la seva taula i parlant sobre l’actualitat del club blaugrana (que últimament per si sola ja dona per fer broma) van estar gairebé 90 minuts fent riure a la gent, que pot semblar fàcil, però no ho és. Ara bé, el públic sabia el que volia i ells els hi van donar, sense cap mena de censura. I potser aquest és el motiu pel qual triomfen tant, fan l’acudit que pocs s’atreveixen a fer en veu alta, i sobretot, demostren que es pot parlar de futbol d’elit i fer crítica social i política i sobretot, humor, que al final és el que es venia a fer abans-d'ahir a Sant Feliu de Guíxols.