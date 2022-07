El concert d'Obeses va obrir dilluns a la nit la segona edició del festival Istiu, que oferirà fins diumenge amb una quinzena de concerts a Castelló i Empuriabrava. El festival arrenca amb més d’un 70% de les entrades venudes i amb diversos concerts que ja han fet el ple, com els de Mishima i El Pot Petit, mentre que les actuacions de Ferran Palau, Guillem Roma, Delafé acústic o Aria tenen a la venda les últimes localitats.

Al llarg d’aquests dies també hi actuaran El Pony Pisador, The Sey Sisters, Joanjo Bosk, Alex Dee, Vanila i Miqui Puig, que a banda del seu concert també hi farà una sessió de DJ.

El festival es tancarà diumenge amb una actuació única del compositor i pianista Albert Guinovart, que repassarà la seva prolífica carrera artística. El músic interpretarà peces en solitari al piano però també s’acompanyarà de la cantant Elena Gadel, del tenor Miquel Cobos o del Guinovart String Quartet.