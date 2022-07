L'artista Rafel G. Bianchi (Olot, 1967) ha guanyat el premi de Pintura 2022 de la Fundació Vila Casas per El col·leccionista absent, III. El treball forma part d'una sèrie iniciada el 2015 en què l'olotí pren com a punt de partida la primera versió del quadre El col·leccionista d'estampes (1863) de Marià Fortuny. Bianchi recrea l'espai de l'obra del pintor reusenc i hi situa obres d'art contemporànies i personatges actuals per parlar del col·leccionisme i el concepte d'imitació en l'art.

El premi, dotat amb 12.000 euros, inclou també que l'obra passi a ser propietat de la Fundació Vila Casas i que l'artista guanyador dugui a terme una exposició individual a l'espai de Can Framis de la Fundació Vila Casas l'any 2023. La convocatòria d'aquest any va tancar amb un rècord de participació de 616 inscripcions, ja que la xifra supera totes les edicions anteriors dels premis d'Escultura, Pintura i Fotografia. L'exposició de les 30 obres finalistes del premi d'enguany es podrà visitar a Can Framis fins al 18 de setembre.