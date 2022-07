Calonge i Sant Antoni celebrarà aquest estiu la segona edició del festival F'Estiu, amb un cartell que inclou sis concerts d'estils variats i que es faran entre el Castell i el Pati d'Armes del municipi. La cita, que ja té les entrades a la venda, ofereix un cartell on destaquen les actuacions de Rita Payés, Blaumut i Maria del Mar Bonet, acompanyada per una big band de divuit músics. Gemma Humet, les cobles Sant Jordi i La Llobregat i Albert Guinovarts i Vicens Prats són els altres concerts programats en aquest esdeveniment organitzat per l'Ajuntament en col·laboració amb la Diputació i la Generalitat i que té Francesc Sánchez Carcassés com a director artístic.

"Hem aconseguit un cartell molt variat, per a tots els públics, que té una mica de tot", ha dit Sánchez Carcassés en la presentació d'aquest matí. Les entrades tenen un preu que oscil·la entre els 10 euros de l'actuació de cobla, fins els 25 dels recitals de Blaumut i Maria del Mar Bonet. Els concerts més grans es faran als jardins del Castell i es posen a la venda 700 entrades. Els concerts de cobla i de clàssica aniran al pati d'Armes "on l'acústica és sensacional". El calendari de concerts, tots a les 22h, és aquest: Rita Payés (11 d'agost) Blaumut (12 d'agost) Gemma Humet (13 d'agost) Cobla Sant Jordi i La Llobregat (18 d'agost) Albert Guinovart i Vicens Prats (19 d'agost) Maria del Mar Bonet i Big Band Begues (20 d'agost)