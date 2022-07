Perdre el biquini en el moment més inoportú, que la teva mare obri la porta de l’habitació quan just estaves en un moment íntim, utilitzar tècniques totalment inadequades per lligar a Tinder... Tothom té aquell moment de vergonya absoluta, de voler-se amagar sota terra i passar el mal tràngol el més aviat possible.

Els còmics Ignasi Taltavull i Tomás Fuentes, forjats durant anys com a guionistes en programes d’humor, exploten brillantment aquestes misèries quotidianes a La Ruina, un podcast que compta amb una legió de seguidors disposats a explicar entre rialles els seus moments més vergonyosos. Un format senzill però dirigit i explotat de forma magistral pels dos còmics, amb el qual han recorregut ja bona part de la geografia espanyola. Diumenge van fer parada al festival Salat, de Sant Feliu de Guíxols, on les ruïnes del públic gironí no van decebre. Amb l’humorista Ricardo Moya com a convidat, Taltavull i Fuentes van demostrar que les misèries compartides són menys misèria, i que ser un pringat pot tenir premi si se sap explicar amb gràcia. El programa, que va quedar enregistrat, es podrà escoltar passat l’estiu.