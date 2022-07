El Sunset Jazz Club inaugura aquest dijous la vuitena edició del Jazz a al Fresca, un cicle de concerts gratuïts que pretén fer arribar el jazz més enllà del públic fidel que, al llarg del curs, s’endinsen al característic local per gaudir de la música acompanyats de tot tipus de còctels.

El grup encarregat de donar el tret de sortida al cicle demà és el quintet Aya & The Jumpin Cats, una formació gironina que es balanceja entre melodies de jazz clàssic i swing amb un carisme contagiós. El talent local continuarà ocupant protagonisme al llarg de tot el cicle, ja que el reconegut pianista Nito Figueras també passarà per l’escenari el dijous 14 de juliol acompanyat de la potent veu de Sandra Fern i el contrabaixista Pedrito Martínez que, sota el nom de One Summer Night, els tres artistes porten una proposta que fusiona el jazz amb el soul.

El trio empordanès tRAÇ, compost per Jep Perxés al piano, Oriol Casadevall al contrabaix i Marc Clos a la bateria, arribaran el dia 21 de juliol per presentar en primícia el seu nou disc que combina diverses tècniques musicals procedents del jazz, el pop-rock i la música clàssica i contemporània. «El criteri de programació és purament artístic, però tenim la sort de tenir molt talent a la ciutat», declarava Alex Levy, programador del Sunset. Tot i això, el Jazz a la Fresca també dóna espai a propostes internacionals com el prestigiós pianista nord-americà Michael Kanan, una proposta que s’ha fet resistir uns quants anys. El millor, però, és la complicitat amb l’associació de veïns i de comerciants del barri, fet que fa que l’èxit «estigui assegurat».