La mezzosoprano Carme Palahí i la pianista Anastasiia Brezden, ambdues residents a Sant Feliu de Guíxols, uneixen el seu talent artístic formant ‘Les Roselles’, que ofereixen un recital líric de veu i piano conformat per lied francès, òpera, bel canto i música de cambra.

Del 10 al 31 de juliol ‘Les Roselles’ duran a terme una gira de deu concerts que les farà recórrer les esglésies i altres emplaçaments de diversos municipis gironins, com Caldes de Malavella (església de Sant Esteve); Pals (església de Sant Pere); Begur (església de Sant Pere); Sant Antoni de Calonge (església de Sant Antoni); Peratallada (església de Sant Esteve); Calella (església de Santa Maria i Sant Nicolau); Cadaqués (Teatre Art i Joia); Sant Pere Pescador (església de Sant Pere); Santa Coloma de Farners (Auditori Municipal); i Sant Hilari Sacalm (església de Sant Hilari Sacalm).

Tal com expliquen les artistes, “la nostra pretensió és ser el vehicle sonor que us faci arribar les melodies que ens emocionen”. Tot plegat en un ambient íntim, proper i de connexió amb el públic, i en un entorn únic com són les esglésies, amb la seva particular sonoritat. Les entrades tenen un preu de 12 euros en venda anticipada (www.planasconcert.com) i de 15 euros a la taquilla.