El festival d’humor Salat de Sant Feliu de Guíxols que es va celebrar el passat cap de setmana va tancar el diumenge 3 de juliol la seva segona edició amb un èxit espectacular d’assistència. Segons fonts del festival, les xifres superen els 3.000 espectadors.

L’espectacle Bona gent, de Quim Masferrer, que va omplir l’Espai Port, va donar el tret de sortida al festival. Entre els altres xous més concorreguts hi ha el podcast esportiu de La Sotana, moderat pel gironí Andreu Juanola, i amb Joel Díaz, Manel Vidal i Magí Garcia comentant l’actualitat de futbol (és a dir, del Barça). El podcast de La Ruina, presentat per Tomàs Fuentes i Ignasi Taltavull, també va aplegar centenars de persones que reien a l’uníson d’experiències personals que podrien haver acabat en «una ruina» si no fos perquè els seus propis protagonistes s’ho prenen amb humor.

A més dels podcasts i de Masferrer, també es va poder veure l’espectacle de Luis Lara –Comandante Lara i Cia- i Calladitas estáis más guapas. La directora del Salat, Ana Portomeñe, remarca que han volgut «fer molt partícip al públic» i assenyala que estan «contents» amb la resposta de la gent.