La companyia de teatre amateur Al Fons a la Dreta, creada per sis amics de les comarques gironines, estrena el proper divendres i dissabte a les vuit al teatre del Centre Cívic de Sant Narcís la seva tercera producció, Litus, una peça de Marta Buchaca dirigida per Paula Fossati. L’obra s’estrena després de l’èxit de l’autoproducció Jo mai mai (2016-2017) i Refugiats (2018-2020), aquesta segona escrita per Sergi Pompermayer i dirigida per Ferran Joanmiquel.

Totes tres obres tenen en comú el gust agredolç que deixen les peces que destapen temes incòmodes. En el cas de Litus, per exemple, quatre amics es retroben després que un dels de la «colla» s’hagi suïcidat. «Litus vol qüestionar-se com les persones podem encarar aquestes situacions en les que ningú sap què fer», assenyala Miquel Claperols, membre de la companyia i graduat en teatre per l’escola El Galliner de Girona.

Claperols, gironí de tota la vida (concretament del barri de Sant Narcís), es mostra orgullós de poder estrenar aquesta peça a un Centre Cívic amb tanta trajectòria com el del seu barri, però, al mateix moment, també alerta de la dificultat de trobar espais culturals per a l’exhibició de projectes amateurs. «No només costa moltíssim trobar espais on presentar les obres sinó també trobar llocs on assajar», apunta l’actor i educador social. La problemàtica s’agreuja quan, a més, les entitats culturals posen pegues per a cedir l’espai de manera gratuïta. «Nosaltres ens financem amb la Campanya de Teatre Amateur de la Diputació de Girona, que ens dona 500 euros per bolo», diu Claperols. Una quantitat ínfima tenint en compte les hores d’assaig, el personal implicat, l’escenografia i els trajectes, entre d’altres.

Tot i això, a Miquel Claperols no sembla molestar-li l’etiqueta d’amateur. «Ens considerem amateurs bàsicament perquè no cobrem». «Per a nosaltres fer teatre és un hobby, però intentem fer-ho el més professional possible», indica mentre afegeix que «tampoc som professionals perquè no anem a vendre res, sempre intentem ser molt honestos amb nosaltres mateixos i amb el públic». Així doncs, amb els assajos entre setmana a hores intempestives per a poder quadrar horaris amb les seves respectives jornades laborals, els sis membres d’Al Fons a la Dreta aconsegueixen pujar dalt l’escenari amb propostes atrevides i accessibles per a tothom. «Els dos dies de l’estrena sempre fem servir el mètode de taquilla inversa, d’aquesta manera no limitem l’entrada a ningú i cadascú aporta el que vol i el que pot», conclou.