La primera retrospectiva a l'Estat de la fotògrafa Sabine Weiss, un homenatge pòstum a Ferran Freixa o una tria de la capsa vermella d'Antoni Campañà centrada en el paper de la dona durant la Guerra Civil seran algunes de les exposicions destacades de la dotzena edició de la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs. La cita fotogràfica se celebrarà del 30 de juliol al 9 d'octubre en vuit espais de Palafrugell, i per primer cop arribarà a Llafranc, amb fotografies del mateix Miserachs de la Costa Brava dels seixanta, quan el fotògraf va començar a sovintejar la zona.

En total, la Biennal organitza vuit exposicions, la majoria inèdites i de producció pròpia. A més de les dues mostres ja anunciades per celebrar el centenari de Francesc Català-Roca, entre les propostes d'aquest any sobresurt Observant la vida, la primera retrospectiva de l'Estat dedicada a Sabine Weiss, tota una llegenda de la fotografia humanista francesa. La Bòbila acollirà unes 120 imatges representatives de la seva carrera seleccionades per l'autora, que va morir el desembre passat.

A més, la Biennal també ret homenatge pòstum a Ferran Freixa, autor cabdal de la generació de fotògrafs catalans dels setanta, amb Tornar al Marroc, un diari de viatge que recull fotografies inèdites de dues estades al país africà els anys 1987 i 1992.

El treball fotogràfic que Antoni Campañà va realitzar durant la Guerra Civil, que va estar amagat en una capsa vermella fins al 2017, tornarà a veure la llum a la sala d'exposicions del Teatre Municipal amb Icones, de què? Dona i Guerra Civil en la mirada d'Antoni Campañà, comissariada per Arnau González-Vilalta, Plàcid García-Planas i Toni Monné i que se centra en el paper de la dona durant el conflicte, aportant un punt de vista diferent dels coneguts fins ara. L'exposició, produïda per la Biennal, consta de 38 imatges i una peça audiovisual que ja es va poder veure al MNAC.

L'Hotel Llevant de Llafranc acollirà L'hotel Llevant de Llafranc acollirà l’exposició Retorn a Llafranc, amb fotografies de Xavier Miserachs, i en representació de la fotografia més jove, la Biennal programa Quan tot s'ensorra, amb què la fotògrafa documental Anna Surinyach deixa testimoni de com diferents parts del planeta s'han hagut d'enfrontar a emergències humanitàries, i La frontera sud, a l'ombra del nord, del fotoperiodista garrotxí Martí Albesa, sobre el fenomen migratori a la frontera sud d'Europa.

El programa d’activitats complementàries gratuïtes comptarà amb el debat entre els fotoperiodistes Sandra Balsells i Emilio Morenatti sobre l’ètica i la pràctica del fotoperiodisme; la fotògrafa Anna Surinyach i el periodista Agus Morales presentaran el seu projecte de col·laboració Quan tot s’ensorra; Jaume Orpinell, fotògraf i gran coneixedor de l’Arxiu Català-Roca, oferirà una xerrada sobre l’autor; Martí Albesa parlarà sobre les fronteres europees actuals; el fotògraf Santos Montes explicarà la seva experiència com a company de viatge de Ferran Freixa a Marroc; es projectarà el documental La capsa vermella. La guerra infinita d’Antoni Campañà, i es representarà l’obra teatral El mar. Visió d’uns nens que no l’han vist mai, sobre la figura del mestre català Antoni Benaiges.

Com a novetat, la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs farà visites guiades a públic general tots els dissabtes del mes d’agost. Les visites per escoles i instituts es programaran a partir de setembre.