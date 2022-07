Una trentena de músics de quinze països diferents protagonitzaran la sisena edició de l’Ethno Catalonia, que se celebrarà a Banyoles del 24 de juliol a l’1 d’agost. Durant dues setmanes, prepararan un repertori multiètnic i multiinstrumental que després presentaran en un concert a l’Auditori de l’Ateneu amb l’Ethno Orchestra.

Mentre duri la residència artística d’aquests músics, la ciutat acollirà un festival que reunirà artistes i grups importants de l’escena folk, tots ells gratuïts i oberts al públic en espais com la Plaça Major, l’Auditori de l’Ateneu o el Set Cafè. Hi actuaran grups com la banda de fusió oriental Alan Chehab Quartet o la catalano-balear La Troupe.

La programació del festival es completarà amb el concert de la guanyadora del Sons de la Mediterrània 2021, Mar Grimalt, a l’Església del Monestir, i amb els valencians Aigua.