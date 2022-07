La Casa Azul i Vega Almohalla són els encarregats de donar el tret de sortida a la 14a edició del festival Tempo, que se celebrarà fins el 31 de juliol al passeig Arqueològic i a la plaça dels Jurats. Els primers inauguraran el Tempo Jurats, mentre que la cantant més mediàtica d’Àvila obrirà el Tempo Village amb un concert gratuït.

Durant 24 dies seguits, el certàmen aplegarà una quarantena de propostes artístiques i culturals que, com sempre, combinaran tant propostes musicals consolidades com emergents, així com també oferirà espectacles de diversos gèneres musicals. Dins la programació d’enguany destaca el Tempo Dones, una nit dedicada només a la música en femení.