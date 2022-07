El Jardí de la Dorothy, l’espai de lectura als jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell, comença aquest dissabte al matí la temporada d’estiu amb els Contes remullats de ClarArt. Durant els propers mesos, el programa dissenyat per la Fundació Josep Pla comptarà amb activitats per a tot tipus de públics, com Jordi Boixaderas recitant Joan Maragall (23 de juliol), Miquel Martín i Olga Cercós posant veu a Gaziel (20 d’agost) i diverses propostes per a la mainada.