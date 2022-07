La quarta edició del festival Girona en Moviment posarà el focus en la relació entre dansa i salut mental i per primer cop incorpora un concurs de curtmetratges. Centrat en el moviment, la creativitat i la salut mental, ha rebut fins a 150 propostes de 43 països diferents. El certamen solidari amb els pacients de càncer, organitzat per la Fundació Oncolliga i l'Associació Cultura en Moviment, es farà el cap de setmana del 14 al 17 de juliol. Entre la programació, en destaca l'estrena a Catalunya de l'espectacle 'Al desnudo', dels guardonats coreògrafs i ballarins Iratxe Ansa i Igor Bacovich. La cloenda tindrà lloc al Teatre Municipal de Girona, amb la gala 'Catalunya dansa contra el càncer' on hi participaran una trentena de ballarins.

Girona en Moviment ha presentat el cartell d'aquesta quarta edició davant l'hospital Josep Trueta, amb l'objectiu de fer visible el compromís del festival amb la salut. Un acte que també ha comptat amb una actuació de dansa a càrrec de les ballarines d'Impàs Dansa, Elena i Neus Masó, protagonistes de l'espot del certamen.

El director del festival, David Rodríguez, ha destacat que "els beneficis físics i mentals de la dansa estan ben demostrats i són una de les raons de la visió d'una salut integrativa". Per això, ha reivindicat "la necessitat d'avançar cap a una prescripció més sistèmica d'aquesta expressió artística en entorns sanitaris". "Dediquem aquesta edició del festival a la relació entre dansa i salut mental perquè creiem que ho necessitem i perquè ens mereixem prestar-hi atenció", ha explicat.

Per la seva banda, la directora de l'Institut Català de la Salut, Yolanda Lejardi, ha dit que "són moltes les possibilitats on podem utilitzar les arts per assolir els nostres objectius de salut, ja siguin tant de prevenció com terapèutics". "Del diàleg entre els sectors culturals i de salut, com el que estem fent ara, només en poden sortir coses bones", ha afegit.

La relació entre dansa i salut mental ha estat, precisament, la temàtica del primer concurs de curtmetratges de Girona en Moviment. S'han rebut fins a 150 propostes (106 en la categoria de ficció i 39 en la de documental) de 43 països. El 15 de juliol es projectaran els nou curtmetratges finalistes al cinema Truffaut i se'n farà l'entrega de premis.

Estrena a Catalunya

Pel que fa a la programació, Rodríguez ha destacat l'estrena a Catalunya del premiat espectacle 'Al desnudo', de Metamorphosis Dance, la companyia dels ballarins i coreògrafs Iratxe Ansa (Premio Nacional de Danza 2020, Premi Max 2021 a la millor intèrpret de dansa i Premi Max 2022 a la millor coreografia) i Igor Bacovich (Premio Nazionale Sfera D'Oro per la Danza 2022 a Itàlia i Premi Max 2022 a la millor coreografia).

'Al desnudo', un duet de 55 minuts que es va estrenar en el marc del festival Madrid en Danza del 2019, es podrà veure el dijous 14 de juliol al centre d'arts escèniques El Canal de Salt. Projeccions, música, tècnica, improvisació guiada i una veu en off que interpreta textos d'Ansa i Bacovich es donaran la mà a escena.

L'espectacle conjuga el vídeo enregistrat i l'streaming del que està passant en directe sobre l'escenari. A més, com a part de l’experiència de la nit, els espectadors podran participar en un taller de percussió de la mà de Santi Carcasona.

La dansa contemporània també serà la protagonista a 'Evangelium' (dissabte, 16 de juliol al Centre Cultural La Mercè), de Crea Dance Company, la companyia de la coreògrafa catalana Maria Rovira. Un espectacle de dansa i teatre inspirat en la pel·lícula 'El cielo sobre Berlín', de Wim Wenders, i que tracta de quatre apòstols del llibre de l'Evangeli que venen al nostre món i reflexionen sobre la naturalesa humana i el seu sentiment atàvic de destrucció.

Com a cloenda del festival, el diumenge 17 tindrà lloc al Teatre Municipal de Girona la tradicional Gala benèfica 'Catalunya dansa contra el càncer'. Aquest any, la gala comptarà amb una trentena de ballarins catalans i internacionals (de companyies com l'Hamburg Ballet, l'Opéra de Lyon o el Philadelphia Ballet).

La recaptació total de les entrades venudes es destinarà a la Fundació Oncolliga Girona, per a l'ajuda als pacients de càncer i els seus familiars. A més, un altre any, Girona en Moviment aposta també per la formació dins la programació, amb dos workshop intensius de dansa contemporània, que es faran el dissabte 16 al matí. I divendres, també tindrà lloc un taller de focusing, una eina d'autoconsciència i curació emocional orientada en el cos.