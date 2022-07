La cantant catalana Rigoberta Bandini ha sorprès amb l'anunci de la seva retirada «per una estona llarga». La cantant d'Ay mamá va anunciar durant la seva participació al programa La resistencia de Movistar Plus+ des d'Eivissa que es retira perquè no pot més.

«He d'explicar una coses importantíssima», va començar anunciant Bandini al programa que presenta David Broncano. «A la tardor faré el final de la gira i després, em retiro una estona llarga. Però retirar-me dels escenaris no significa que no hagi de treballar», va aclarir la cantant, que fa uns dies va actuar a l'Ítaca a l'Estartit i aquest estiu tancarà el festival de Cap Roig.

💔 "Me retiro. Me retiro un rato largo."



Aprovechad para ir a ver a @rigobandini porque pasará tiempo hasta que podáis volver a hacerlo. pic.twitter.com/rJtvpBWjj5 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 6 de julio de 2022

L'artista va intentar explicar després la seva decisió: «La veritat és que ja estic una miqueta fins al cony de tot i no puc més. No volia sonar gaire misteriosa, però aviat anunciarem la gira de tardor, que seran uns concerts molt especials i acabarem amb això», va afirmar.

Bandini va anar al programa de Movistar Plus+ per repassar, juntament amb David Broncano, la intensitat amb què havia viscut aquest últim any, en què la seva participació al Benidorm Fest l'ha fet enormement popular. No va guanyar el concurs i no va anar a Eurovisió, però la seva Ay mamá ha estat una de les cançons més escoltades els últims mesos.