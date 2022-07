El FASTT va inaugurar aquest dijous a Garrigàs una nova edició amb Àvol de la companyia mallorquina Circ Bover, una proposta de circ contemporani que, a través de l’humor, fa una reflexió sobre l’actual paper de la cultura. Els quatre personatges van reivindicar la figura de l’artista a través de l’ús del bambú i les cordes davant d'un centenar d'assistents, que van exhaurir totes les localitats previstes.

Aquesta és l’edició en què més micropobles participen de la proposta, vuit: Garrigàs, Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Sant Mori, Siurana, Vilamacolum, Vilanant i Vilaür.

La majoria d’espectacles programats són produccions que no s’han vist encara a l'Alt Empordà. Entre aquests hi ha teatre de text, circ, un espectacle itinerant pel bosc, clown i sessions de swing i cuplets, tots ells pensats per representar-se en espais singulars i a l’aire lliure.

La programació d’aquesta edició compta amb vuit espectacles que es repartiran pels micropobles del FASTT per descentralitzar l’exhibició cultural i apropar als municipis de menys de 500 habitants la cultura, així com desmarcar-se de la programacióde la resta de festivals de la comarca.

Hamlet 0.1 de Sergi Belbel i Enric Cambray, Parné de Glòria Ribera i ¡Qué buen día! de Maite Guevara són la resta de produccions que es veuran aquesta setmana.