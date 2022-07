L’Ajuntament de Girona ajorna fins a finals de setembre l’exposició dedicada a mostrar una part del polèmic fons d’art Santos Torroella. L’aposta per l’art nou. Itineraris de l’avantguarda a Catalunya a través del Fons Rafael i Maria Teresa Santos Torroella s’havia d’inaugurar el 16 de juliol, però s’ha aplaçat fins el 29 de setembre, coincidint amb l’aniversari de la mort del crític i col·leccionista d’art. L’exposició, comissariada per Jaume Vidal i Rosa Gutiérrez, es podrà visitar fins al 31 de març del 2023 a les sales temporals del Museu d’Història.

El regidor de Cultura, Quim Ayats, justifica l’endarreriment per dos motius: per una banda, prorrogar l’exposició que acullen actualment les sales, Maternitats, que ja han visitat unes 3.000 persones, i que quan s’obri la mostra «es pugui presentar amb les millores que hi aportarà la documentació exhaustiva de les obres, la recerca feta en l’arxiu i la biblioteca i la contextualització que s’obtindrà amb l’exposició d’algunes obres importants provinents de museus com el Museu Centre d’Art Reina Sofia, l’MNAC, el Museu Jaume Morera, la Fundació La Caixa o el Museu de Montserrat».

Vuit anys després de la compra fons d’art Santos Torroella, l'exposició servirà per mostrar per primera vegada unes 150 obres de la col·lecció del crític, historiador i poeta. L’exposició és, segons l’Ajuntament, només un 10% de l’ampli llegat de Santos Torroella, un fons que acabarà tenint un lloc d’honor al Museu d’Art Modern i Contemporani que es preveu inaugurar a la Casa Pastors, no abans del 2026. Inclourà una tria de les prop de 1.400 obres d’art i 30.000 documents atresorats per Rafael Santos Torroella per resseguir els camins de les avantguardes des de principis del segle XX i fins als anys 60 a Catalunya i Espanya.

L'exposició obrirà un cicle expositiu dedicat a l'art contemporani a partir del Fons d'Art Municipal.