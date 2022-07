Sonny Corleone, el fill gran de Don Vito, a El padrí (1972). Mississippi, el jove amb barret de copa que maneja com ningú el ganivet a El Dorado (1966). Axel Freed, el personatge vagament inspirat en la novel·la de Dostoievski a El jugador (1974). Jonathan E., un dels que practiquen en un futur distòpic el joc hiper-violent que dóna títol a Rollerball (1975). Mike Loden, l’espia traït pel seu millor amic a Aristòcrates del crim (1975) de Sam Peckinpah. Frank, un paio capaç de rebentar qualsevol caixa forta a Lladre (1980), el primer llargmetratge de Michael Mann. Paul Sheldon, el novel·lista segrestat per la seva més gran fan a Misery (1990). Hi ha força personatges més, però aquests defineixen bé l’estil –i la importància en el cinema nord-americà dels anys 70, 80 i 90– de James Caan, actor mort ahir als 82 anys. No hi ha qui defineixi millor aquesta època amb Al Pacino, Robert de Niro i Robert Duvall, amb qui va forjar una gran societat.