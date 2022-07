El festival de Peralada reivindica la dansa com a marca pròpia per a l’arrencada de la 36a edició. La companyia bavaresa Bayerisches Staatsballett posa en marxa aquesta nit gairebé un mes d’espectacles amb el primer dels programes de dansa que oferirà als jardins del castell: Camins i horitzons, mentre que l’endemà hi representarà Els colors de l’ànima.

«Comencem sempre amb dansa en majúscules, és un clàssic», sentencia Oriol Aguilà, el director del festival, que aquest any reivindica més que mai el ballet i la lírica com a trets diferencials en l’atapeït ecosistema festivaler de la Costa Brava. Entre els grans noms que passaran pel festival aquest any hi ha Joan Manuel Serrat, que ja ha esgotat les entrades per al primer dels concerts de comiat que farà a Catalunya; l’actriu italiana Monica Bellucci en el paper de Maria Callas a Lettres et mémoires; el tenor Josep Carreras o Pink Martini, que també ha fet ja el ple.

La primera participació del ballet de l’Òpera de Munic a Peralada és només la punta de l’iceberg de la representació de la dansa al cartell. Més enllà del doblet inaugural, passaran per l’Empordà propostes com On Before, del mític ballarí cubà Carlos Acosta, que protagonitzarà la clausura o l’espectacle Rodin de la Sergio Bernal Dance Company, que estrenarà el nou celler de Peralada com a escenari del certamen.

I és que, un cop superat el sotrac de la pandèmia, l’organització s’ha marcat com a objectiu recuperar el públic internacional perdut per la covid. Per fer-ho, destacava Aguilà durant la presentació de la programació, cal potenciar per l’especialització, tornant als orígens, en què la dansa i també l’òpera van fer del festival el que és ara.

En l’apartat líric, a més de Carreras, que rebrà la medalla d’or del festival com a reconeixement de la seva carrera, hi haurà títols com una nova producció de The Fairy Queen de Purcell; Hadrian, la segona incursió en l’òpera de Rufus Wainwright i un Nabucco en versió concert.