Platja d’Aro celebra quaranta anys d’exposicions d’art contemporani amb una mostra retrospectiva del seu fons municipal d’art. Mirades d’una col·lecció, comissariada per Conxita Oliver i Juanjo Gallard, mostra en espais de Castell d’Aro i Platja d’Aro una selecció del fons, amb un centenar d’obres d’artistes com Evarist Vallès, Josep M. Subirachs, Antoni Pitxot, Josep Niebla o Domènec Fita. Es tracta de peces que s’han anat incorporant al fons municipal com a testimoni de cadascuna de les exposicions organitzades durant quatre dècades per l’Ajuntament de forma ininterrompuda.

Durant trenta anys aquestes mostres es van concentrar al Castell de Benedormiens, i posteriorment es va ampliar al parc dels Estanys de Platja d’Aro, que acull les escultures de gran format, i també a la Masia Bas de Platja d’Aro, que normalment acull propostes col·lectives. La mostra es podrà visitar fins al 7 d’agost al Castell de Benedormiens i a la Masia Bas fins a l’11 de setembre. Demà s’inaugura la mostra, es presenta el catàleg commemoratiu i es podrà gaudir de de peces de llum de Tom Carr a l’exterior de la Masia Bas, que es repetiran als vespres fins a finals d’estiu.