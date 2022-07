La quarta edició del festival Girona en Moviment posarà el focus en la relació entre dansa i salut mental. El certamen solidari amb els pacients de càncer, organitzat per la Fundació Oncolliga i l’Associació Cultura en Moviment, es farà el cap de setmana del 14 al 17 de juliol. Aquest any, com a novetat destacada, suma un concurs de curtmetratges a l’habitual programació de dansa, que inclou propostes com l’estrena de l’espectacle Al desnudo o la gala Catalunya dansa contra el càncer.

El director del festival, David Rodríguez, destaca que «els beneficis físics i mentals de la dansa estan ben demostrats i són una de les raons de la visió d’una salut integrativa». Per això, reivindica «la necessitat d’avançar cap a una prescripció més sistèmica d’aquesta expressió artística en entorns sanitaris». Per la seva banda, la directora de l’Institut Català de la Salut, Yolanda Lejardi, assenyala que «són moltes les possibilitats on podem utilitzar les arts per assolir els nostres objectius de salut, ja siguin tant de prevenció com terapèutics». La relació entre dansa i salut mental ha estat, precisament, la temàtica del primer concurs de curtmetratges de Girona en Moviment. S’han rebut 150 propostes (106 en la categoria de ficció i 39 en la de documental) de 43 països. El 15 de juliol es projectaran els nou curtmetratges finalistes al cinema Truffaut i se’n farà l’entrega de premis. Pel que fa a la programació, Rodríguez destaca l’estrena a Catalunya del premiat espectacle Al desnudo d’Igor Bacovich i Iratxe Ansa, que es va endur el Max a la millor intèrpret femenina de dansa l’any passat. Es podrà veure dijous a El Canal de Salt. També s’hi podrà veure Evangelium de de Crea Dance Company i tancarà la cita al Municipal de Girona el tradicional gala benèfica Catalunya dansa contra el càncer, amb una trentena de ballarins catalans i internacionals.