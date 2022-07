Leon Bridges i l’elegant prominència del soul

Potser serà per la posada en escena. O per la seva veu prodigiosa. O, tal vegada, per aquesta fina elegància que exhibeix de principi a fi. El cert és que el nord-americà Leon Bridges és un d’aquells músics diferents. Un artista que, a estones, sembla d’una altra època. Tal vegada de la dècada dels cinquanta de l’any passat, no en va, és considerat l’hereu directe de Sam Cooke, una de les grans llegendes de la música soul. Divendres a la nit a l’Espai Port de Sant Feliu de Guíxols, en un concert emmarcat dins el 60è festival de la Porta Ferrada, el cantant i compositor d’Atlanta va oferir un dels millors recitals de música negra que es podran veure al llarg d’aquest estiu a la Costa Brava.

Nominat fins a cinc vegades als premis Grammy -guardó que es va endur el 2019 en la categoria de Millor Interpretació de R&B Tradicional pel tema Bet Ain’t Worth the Hand- Bridges arribava al municipi baix-empordanès en el marc de la gira de presentació de Gold-Diggers Sound, un tercer treball d’estudi publicat l’any passat i que actualment es troba presentant en una extensa gira per Europa que a finals del passat mes de juny va recalar a l’escenari del prestigiós festival de Glastonbury, al Regne Unit.

Acompanyat d’una excel·lent banda -guitarra, baix, bateria, percussionista-corista i teclista-trompetista- el nord-americà va arrencar amb un repertori de tall més sensible, amb temes com Shy, Doris o Steam. Davant d'un públic que malgrat que no va omplir el recinte al complet va respondre efusivament -posant-se dret per ballar- al magnetisme dels ritmes sensuals, van sonar peces com Motorbike, Brown Skin Girl, Smooth Sailin’, Beyond o Sweeter, cançó publicada el 2020 al costat de Terrace Martin en resposta a l'assassinat de George Floyd a mans de la policia a Minneapolis.

Una intensa interpretació de la càlida i explosiva Coming Home i l’emotiva River, dos dels èxits més coneguts de la seva trajectòria com a músic professional, va cloure un recital de poc més d’una hora i mitja carregat de sensualitat, virtuosisme i honestedat.

Malgrat haver col·laborat amb bona part de l’escena contemporània del seu país, Leon Bridges és un ferm defensor de les arrels més pures de la música soul i R&B, encara que en la seva proposta s’hi poden escoltar bones dosis de rockabilly, funk i gotes de twist, sempre des d’una perspectiva oberta i popular. I és que no es pot oblidar que aquest cantant i compositor nascut el 1989 va iniciar la seva fulgurant trajectòria professional tot just fa vuit anys, el 2014, en ser descobert gairebé per casualitat per un productor quan oferia una actuació íntima al restaurant on treballava rentant plats.