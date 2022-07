El director de cites musicals d'estiu com Som de Mar de Lloret de Mar, Petit Paradís de Tossa de Mar i Jardins Terramar de Sitges, Carles Gilibets, admet la febre per aquest tipus d'esdeveniments, però alerta que "no tothom està capacitat per acollir festivals".

Gilibets reconeix en una entrevista a EFE que una figura com la seva, que evoluciona una primera idea fins a crear un esdeveniment d'aquest tipus, ha irromput al mercat fins al punt que ell exerceix de professor d'un postgrau i un màster sobre aquest negoci.

El seu advertiment no obstant això és la que s'ha inflat el globus i que, "en els propers anys, alguns festivals desapareixeran", encara que se salvaran "els que tinguin algun tipus d'interès cultural o de patrimoni".

Aquesta és la seva forma de treballar, la de buscar algun element paisatgístic o històric que proporcioni un relat que, acompanyat d'una programació musical, proporcioni una experiència al client.

Es tracta de forma descriptiva de "no pretendre ser Cap Roig ni Portaferrada ni Peralada", en referència als tres grans esdeveniments d'aquest tipus dels estius de la Costa Brava.

Allí recorda que els recursos econòmics són uns altres i que treballen amb grans promotores, "però hi ha un forat per a festivals on pots apreciar l'entorn, una cosa que queda eclipsada en altres llocs per l'artista".

La tendència que s'ha consolidat i que dóna motiu a aquesta nova figura que ell encarna és la del "director artístic i creatiu", que abans romania "amagat" i desenvolupava les seves funcions "sense tanta consciència".

La clau de la proliferació de festivals ha estat que "ajuntaments i institucions han exercit de motor de creació", però reitera que és "un error", perquè "alguns pobles poden tenir festes majors boniques, arreglades, però no un festival"

"Hi ha municipis que ho han intentat i han durat dos anys, perquè és difícil moure a la gent amb tanta competència", puntualitza.

En conseqüència, es posiciona contra la paraula genèrica festival i considera que "caldria buscar-ne una altra" per definir el que ell i uns altres com ell han construït els últims anys en forma de programació musical que cuida detalls com l'espai o la gastronomia.

Els artistes tenen presència en nombrosos concerts propers geogràficament, a excepció d'una trentena de més caixet nacionals i internacionals, segons assenyala Carles Gilibets, amb el que, davant tanta oferta, "es tracta de proposar un regal molt ben embolicat".

Els seus alumnes en molts casos obren "les seves pròpies oficines", però la clau per acollir un festival segueix sent que el lloc disposi d'algun "atribut" i si no el té es pot optar per altres fórmules com la qual ha aplicat a Palafolls (Maresme) amb un cap de setmana d'actuacions gratuïtes, "un format que es mantindrà als pobles".

"Els que sense atributs especials o suport econòmic intentin cobrar per concerts es perdran", sentència Gilibets, que ha arribat a aquest món després de dues dècades en Prisa Radio i de col·laborar amb cites musicals de primer nivell d'Espanya, però estrangeres com el Hard Rock Calling de Londres.

En la pandèmia, li va proposar a l'ajuntament de Lloret de Mar, d'on és originari, el Som de Mar, que va arrencar en 2020 en els Jardins de Santa Clotilde, un àrea pública que compta amb una zona privada "de la família del marquès de Roviralta, que no la hi va llogar per a un rodatge a Federico Fellini".

"Em vaig trobar en una reunió amb la néta del marquès de 88 anys, i el seu fill que, en la situació de la pandèmia, estava per la labor de cedir-nos l'espai, així que vaig tancar l'acord en la seva residència de Barcelona", detalla.

Malgrat que organitzadors de festivals com l'Ítaca, que se celebra també en la Costa Brava, han destacat la dificultat aquest any en la venda d'entrades, Carles Gilibets assegura que la del Som de Mar va "molt bé" i que la cita, encara que no consolidada, té "marca feta i està al nivell de poder treure pit".

Per al futur visualitza un pas endevant amb presència d'artistes internacionals enfocats al "turista de qualitat de Lloret de Mar", però per això "falta encara".

També somia amb una marca de Costa Brava Sud que aliï festivals com succeeix amb la celebració del carnestoltes al mateix temps que esmenta un altre que ell dirigeix, el Petit Paradís de Tossa, que se celebra en una església gòtica sobre el mar amb aforament limitat a poc més de dos-cents espectadors.

Aquí programa aquest any una producció pròpia amb motiu del centenari del naixement d'Ava Gardner i reitera que aquest tipus de propostes diferencials són les que decidiran la supervivència dels esdeveniments musicals d'estiu al marge dels de primeríssim nivell. EFE

