La Casa Azul va donar el tret de sortida al Tempo Girona divendres a la nit a la plaça dels Jurats davant un miler de persones que van acabar rendides als peus dels músics barcelonins. Tot i la seva llarga trajectòria, que ja suma més de vint anys, els sis músics que composen la banda encapçalada per Guille Milkyway van demostrar que encara tenen molta canya per donar.

Des de No hay futuro (No hay futuro, 2022) fins a La revolución sexual (La revolución sexual, 2007) passant per Podría ser peor (La Gran estafa, 2019) o Los chicos hoy saltaran a la pista (La Polinesia Meridional, 2011), les seves melodies que combinen música electrònica i pop van fer saltar i cantar amb eufòria al públic, que es va mostrar molt entregat de principi a fi.

Guille Milkyway va reconèixer que Girona se’ls havia resistit durant molt temps i que, fins i tot, havien considerat la ciutat com «el talismà» del grup, mentre afegia que tocar al Barri Vell era un «gran privilegi».

Per acabar d'elevar l'èpica al màxim, La Casa Azul va portar una posada en escena amb un disseny de llums, projeccions audiovisuals i canons de confeti espectaculars que donaven la benvinguda al «verano del amor».